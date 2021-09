Søndag klokken 18 rykket politiet og ambulanse ut til Ruten i Sandnes sentrum etter melding om en voldshendelse.

To jenter på 16 år var involvert i en slåsskamp. Den ene blødde fra et kutt i ansiktet og ble kjørt til legevakten for undersøkelse.

Politiet avhørte vitner på stedet.

Jentenes foreldre er informert. Politiet har opprettet sak.

