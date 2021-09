Tatt med 2,25 i promille

Den 43 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

24. april i år, omkring klokken 19.30, ble han stoppet av politiet mens han kjørte bil på Mariero i Stavanger. 43-åringens promille ble i etterkant av kjøringen målt til 2,25.

Påtalemyndigheten foreslo at mannen ble dømt til fengsel i 28 dager, samt en bot på 95.700 kroner.

Retten kom til at dette var noe for strengt med tanke på botens størrelse og viste til at 43-åringen hadde skiftet jobb og tjener mindre i dag enn det han gjorde tidligere. Dermed ble han dømt til å betale en bot på 63.000 kroner.

Han må også sone 28 dager i fengsel og mistet førerretten i to år og seks måneder.

For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

