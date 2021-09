Skal ha hatt en gjennomsnittsfart på 143 km/t i 3,3 kilometer

28. oktober i år må en 57 år gammel mann fra Stavanger møte i Stavanger tinghus tiltalt for å ha kjørt for fort.

Kjøringen skal ha funnet sted i Ryfylketunnelen i retning mot Hundvåg 19. januar i år omkring klokken 20.40.

Ifølge tiltalen skal han over en avstand på 3,3 kilometer ha hatt en gjennomsnittsfart på 143 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om at 57-åringen skal miste førerretten.

