Hadde en gjennomsnittsfart på 158 km/t

Den 18 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

19. juli i år, omkring klokken 01.10, kjørte han bil fra Solasplitten til Eiganestunnelen. Over denne strekningen målte politiet gjennomsnittsfarten hans til 158 kilometer i timen i 90-sone.

«Kjøringen skjedde med en passasjer, men på tørr vei og på en tid med lite trafikk, og på en tofelts motorvei. Retten slutter seg på den bakgrunn til aktors straffeforslag om fengsel i 21 dager, og med fradrag for siktedes tilståelse settes straffen til 18 dager fengsel», heter det i dommen.

Retten kom også til at han skulle miste førerretten i 16 måneder og at han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ 31 tatt ut i streik ]