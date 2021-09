Vil ha penger for to gram amfetamin og 2,45 gram hasj

21. september må en 48 år gammel mann fra Strand møte i Stavanger tinghus. Grunnen til det er at han er gitt et forelegg på 8500 kroner som han har nektet å vedta. Bakgrunnen for forelegget er at 48-åringen 5. mars i fjor skal ha oppbevart to gram amfetamin og 2,45 gram hasj mens han oppholdt seg i Strand og Stavanger.

Når saken skal opp i retten vil det bli lagt ned påstand om at 48-åringen skal betale en bot på 10.200 kroner, og det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

