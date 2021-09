Sjåfører har betalt 5,9 millioner for mobilbruk bak rattet i Rogaland i år

Fra januar til august har 1192 personer blitt bøtelagt for bruk av mobil under kjøring i Sør-Vest politidistrikt, det opplyser Ung i Trafikken i en pressemelding, og viser til tall fra Utrykningspolitiet (UP).

Satsen for forelegg av denne typen ble fra 1. januar i år økt fra 1700 kroner og to prikker på førerkortet, til nå å være på 5000 kroner i forelegg og tre prikker på førerkortet.

Det vil si at mobiltafsende sjåfører i Sør-Vest politidistrikt har måttet hoste opp 5.960.000 kroner, altså tett på seks millioner, i bøter for sine livsfarlige uvaner bak rattet fra 1. januar og ut august.

[ 43 personer bøtelegges for mobilbruk bak rattet daglig ]

Mørketall

Sammenlignet med samme periode i 2020, er antallet som er fersket og bøtelagt en reduksjon på åtte prosent fra 1305 bøtelagte i Sør-Vest, men tallet er likevel høyt. Summen av bøtene er imidlertid vesentlig høyere. Samtidig tror organisasjonen Ung i Trafikken at mørketallene er store.

Mobilstafsende sjåfører har måttet hoste opp neste seks millioner kroner i bøter så langt i år bare i Rogaland. —

– Vi skal glede oss over reduksjonen, men mørketallene er nok store. Det er ingen tvil om at oppmerksomheten vår svekkes ved bruk av mobilen, sier kommunikasjons- og samfunnskontakt i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde til NTB.

Ung i Trafikken: – Bekymringsfullt

Mens mobilbruken i de fleste aldersgrupper reduseres, holder tallet på bøtelagte ungdommer seg stabilt.

Liv Marie Bendheim, Ung i Trafikken Liv Marie Bendheim, kampanjeleder Ung i Trafikken. (Henrik Pettersen Sunde/Ung i Trafikken)

Ung i Trafikken, trafikksikkerhetsorganisasjonen for ungdom, bekymrer seg over ungdommens holdninger til mobilbruk bak rattet.

Prosjektleder i organisasjonen, Liv Marie Bendheim opplyser at organisasjonen har startet en målrettet kampanje mot unge sjåfører.

– På bakgrunn av dette har Ung i Trafikken satt i gang en kampanje i sosiale medier som gjør at vi kommer i dialog med ungdommen om tematikken ulovlig mobilbruk under kjøring. Vi håper dette kan bidra til at du ikke mister noen du er glad i, sier Bendheim.

Totalt sett i Norge er det blitt bøtelagt 9883 bilister fra januar til august – det er 13 prosent færre enn på samme tid i 2020.

[ Sjåfører som bruker mobilen mens de kjører skal få svi ]