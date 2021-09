Skal ha kjørt bil i narkotikarus og ikke stoppet for politiet

1. oktober i år må en 42 år gammel mann fra Sandnes møte i Sandnes tinghus.

Ifølge tiltalen skal 2. mars 2019, omkring klokken 21.30 ha kjørt bil mens han var påvirket av berusende eller bedøvende midler. Han skal også ha kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort og unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gjort tegn om å stanse.

Samme kveld skal også 42-åringen ha blitt pågrepet med 5,58 gram amfetamin.

Også den 2. april 2019 skal 42-åringen ha kjørt bil uten førerkort mens han var påvirket. Denne dagen skal han også ha vært i besittelse av en lommekniv.

19. juli 2019 skal han også ha sagt til en mann i Sandnes at han skulle drepe ham eller lignende mens han skal ha gått etter vedkommende med en kniv. Han skal senere ha kastet kniven mot mannen.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]