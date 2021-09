Skal ha svindlet eldre mann for 1.000.000 kroner

– For noen uker siden fikk en eldre mann i Stavanger besøk på døren av noen som utga seg for å være håndverkere, og ga ham et tilbud om å male huset hans. Mannen slo til og signerte kontrakt om å betale 80.000 kroner, skriver

Da malerne var i gang med husvasken, før selve malingen, henvendte de seg på ny til huseier. De sa at kledningen var råtten, og at den derfor måtte byttes. Ny kontrakt ble skrevet, og 950.000 kroner ble overført.

– Saken ble anmeldt til politiet, og det ble raskt oppdaget at de to gjerningspersonene er bosatt i Oslo og dømt for lignende forhold tidligere. Saken er fremdeles under etterforskning, men rundt halvparten av pengene er sikret så langt. I tillegg er det tatt beslag i en bil som har en verdi på rundt én million kroner, for å sikre at de svindlede verdiene havner hos riktig vedkommende igjen. Politiet anbefaler alle til å være skeptiske til håndverkere som selger tjenester på dørene. Er du i tvil, da er du ikke i tvil, skriver Politiets nettpatrulje.

