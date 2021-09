Hadde narkotika i sekk

Den 40 år gamle mannen fra Stavanger møtte ikke til rettssaken som nylig var oppe i Stavanger tinghus. Dermed besluttet retten at skulle fremmes til tross for dette og at 40-åringens politiforklaringer skulle leses opp i retten.

20. april i fjor, omkring klokken 20.40, ble politiet tilkalt av vektere i Stavanger sentrum. Vekterne hadde stanset 40-åringen etter et butikktyveri og ønsket politiets bistand. Da politiet kom til stedet var 40-åringen der sammen med vekterne. Han hadde en sekk som ble undersøkt av politiet. Sekken inneholdt diverse våpen, og et hvitt pulver som etter veiing og analyse viste seg å være 88 gram amfetamin med en styrkegrad på 3 til 15 prosent. Amfetaminet var fordelt i mindre porsjoner i flere lynlåsposer. I et avhør tatt umiddelbart innrømmet 40-åringen at amfetaminet var hans og innkjøpt til eget bruk. Han nektet også for kjennskap til våpnene.

3. mai i fjor ble 40-åringen brakt til Stavanger politistasjon i forbindelse med en annen sak. Da han skulle settes i arresten ble det oppdaget en pose inneholdende et hvitt pulver og tabletter i jakken hans. Dette viste seg å være 56 gram amfetamin og 40 narkotiske tabletter. Også denne gangen forklarte han at amfetaminet var hans og var til eget bruk.

Sør-Rogaland tingrett kom til at mengden narkotika talte for at det var en grov narkotikaforbrytelse.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at 40-åringen er i en behandlingssituasjon for sitt narkotikaproblem og kom til at han skulle dømmes til betinget fengsel i fem måneder.

