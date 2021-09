Fem tiltalt for uriktig forklaring etter mistenkelig dødsfall

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot fem menn i alderen 19 til 20 år.

Ifølge tiltalen ble de i tidsrommet fra klokken 07.00 til klokken 08.00 avhørt som vitner av politiet 7. juni i fjor på et sted i Time kommune. Da de ble avhørt som vitner av politiet – som etterforsket det som den gang var et mistenkelig dødsfall på stedet samme natt/tidlig morgen – skal de overfor politiet ha unnlatt å opplyse at også en sjette person skal ha vært på stedet, da de fant avdøde på det aktuelle stedet omkring klokken 06.00 denne morgenen.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 15. november og det er satt av fire dager til hovedforhandlingen som skal gå i Handelens hus i Stavanger.

Politiadvokatene Christina Nessa og Anne Hølland skal være aktor i saken, mens de tiltaltes forsvarere er Fredrik Undheim, Hans Marius Danielsen Thorsnæs, Harald Søndenå Jacobsen, Håkon Pinderød Eliassen og Ørjan Eskeland.

