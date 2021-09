Kjørte litt for fort etter å ha røykt cannabis

Den 24 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

11. januar i år, omkring klokken 12.50, ble han stoppet i Randabergveien i Stavanger. En blodprøve tatt av ham 20 minutter etter kjøringen viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 1,2. Retten viste til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, og fant det bevist at han har forholdt seg som ble beskrevet i siktelsen og at han har handlet uaktsomt.

I forbindelse med straffeutmålingen viste påtalemyndigheten til at 24-åringen hadde kjørt noe over fartsgrensen og den høye påvirkningsgraden. Samtidig viste retten også til at han hadde tilstått forholdet uforbeholdent og samtykket til tilståelsesdom – og at dette hadde gitt en prosessøkonomisk gevinst som skulle kommer ham til gode.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager. Retten viste til at ved kortere fengselsstraffer som dette kan det søkes om fotlenkesoning – og at det er Kriminalomsorgen som tar stilling til dette.

Retten kom også til at han skulle dømmes til å betale en bot. Som en følge av ruskjøringen mistet han jobben og mottar derfor i dag omkring 30.000 kroner i måneden i dagpenger. Dermed ble han dømt til å betale en bot på 45.240 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

