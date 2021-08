238 kjøretøy ble kontrollert

Totalt ble 238 kjøretøy kontrollert da politistudentene gjennomførte flere kontroller sammen med veilederne sine tirsdag.

Sør i distriktet har kontrollene vært på Jæren, Sandnes og Hafrsfjord.

Totalt ble det delt ut 28 forenklede forelegg for fartsovertredelser, ni for bruk av håndholdt telefon under kjøring, ett gebyr for å ikke medbringe førerkortet og to anmeldelser for ruskjøring. De to siste skjedde på Bråstein, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

