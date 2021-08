Skal ha kjørt på kvinne i fotgjengerfelt

Kjøringen skal ha funnet sted 3. november 2019, omkring klokken 03.23 i Olav Vs gate i Stavanger.

«Han var ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han ikke rettet tilstrekkelig oppmerksomhet mot kjøringen og den øvrige trafikk», heter det i forelegge som 37-åringen har fått av politiet.

Som en følge av dette skal han ikke ha oppfattet at en kvinne var i ferd med å krysse veien foran ham i et fotgjengerfelt og kjørte på henne.

For dette har 36-åringen fått et forelegg som han har nektet å vedta. Forelegget går på at han skal betale en bot på 6000 kroner og betale 3044 kroner i erstatning til kvinnen han skal ha kjørt på, samt tap av førerretten i ni måneder.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 19. oktober i år.

