Uaktsom mann kolliderte

Den 33 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

25. april i år, omkring klokken 17.20, kjørte 33-åringen bil på Tau. Ifølge siktelsen kjørte han bilen uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han ikke fulgte tilstrekkelig med på trafikken foran med den følge at han kjørte på bilen foran som hadde stoppet i et veikryss. Som en følge av ulykken oppsto det skader på begge bilene. Personen i bilen foran fikk også en vridning i ryggen, samt mindre brister. Vedkommende fikk også kronisk hodeverk i to uker.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets anmeldelse med fotomappe, siktedes forklaring til politiet, og de påkjørtes forklaring til politiet. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt», heter der i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Dømt til å betale bot

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 14.400 kroner.

Påtalemyndigheten har også bedt retten om at 33-åringen ble fradømt førerretten i tre måneder.

«Ettersom forholdet inntrådte som følge av manglende aktpågivenhet fra siktedes side i en normal trafikal situasjon, finner retten at hensynet til trafikksikkerheten tilsier at det bør idømmes et tidsbegrenset tap av førerretten. Rett nok medfører de kortere tapstider ikke krav om ny førerprøve, eller andre opplæringstiltak for domfelte før han får førerretten tilbake. Det antas likevel å være et virksomt virkemiddel med sikte på å motivere til adekvat trafikal adferd både for siktede selv og ikke minst for den generelle bilførende befolkning at det i slike tilfeller også utmåles tapstid», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle fradømmes førerretten i tre måneder fra dommen er rettskraftig.

Da dommen ble lest opp for 33-åringen erklærte han at han tok betenkningstid med tanke på en eventuell anke.

