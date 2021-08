Mann i 80-årene råkjørte

Mannen i 80-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

12. juli i år, omkring klokken 11.35, kjørte han bil i Gjesdal. I den forbindelse målte politiet farten hans til 128 kilometer i timen i 80-sone.

«Retten tar utgangspunkt i at hastighetsoverskridelsen ble foretatt på en rett og oversiktlig strekning. Det var videre dagslys, god sikt og tørr veibane. I tråd med siktedes forklaring legger retten til grunn at hastighetsoverskridelsen fant sted i forbindelse med en forbikjøring – siktede la seg ut og kjørte forbi et langt vogntog – og at han før forbikjøringen holdt lovlig fart og at han etter forbikjøringen reduserte farten og la seg bak forankjørende biler. Det dreier seg således om en kortvarig og situasjonsbetinget fartsoverskridelse på oversiktlig vei. Ifølge politiets anmeldelse «oppsto ingen konkrete faresituasjoner i forbindelse med forbikjøringen utover den fare hastigheten i seg selv representerer». Retten kan etter dette ikke se skjerpende omstendigheter utover selve hastigheten», heter det i dommen.

Retten kom også til at den skulle legge vekt på mannens uforbeholdne tilståelse og ga ham en tilståelsesrabatt på omkring 15 prosent.

Dermed ble straffen satt til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han må også betale en bot på 12.500 kroner og mistet førerretten i fire måneder regnet fra 12. juli i år.

