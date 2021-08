Flere patruljer rykket lørdag ettermiddag ut til legevakten etter flere meldinger om en person som knuste vinduer på stedet.

– Mannen ble raskt tatt under kontroll. 8–10 vinduer (hele fasaden) og inngangspartiet er knust. Det er uklart hva motivasjonen for ruteknusingen er per nå, tvitret Sør-Vest politidistrikt.

[ Politiet ønsker tips etter at båt kjørte på land ]