Brann i bolig: – Det var ikke folk i leiligheten

Klokken 08.33 lørdag morgen fikk politiet melding om røykutvikling i en bolig med flere leiligheter i Møllegata i Stavanger.

Klokken 08.46 melder politiet at brannen er slukket, og at brannvesenet gjennomsøker leilighetene for å se om det er folk inne i dem.

– Det har brent i en leilighet i leilighetskomplekset. Det var ikke folk i denne leiligheten da nødetatene kom til stedet, melder politiet på Twitter.

Like før klokken 10.30 opplyser de at de har foretatt vitneavhør på stedet.

De opplyser at øvrige leiligheter enn den det brant i er beboelig og at eieren av bygningen er varslet og er på stedet.

– Leiligheten som brant ligger i et kompleks med fire andre leiligheter. Da brannvesenet kom til stedet, så de åpne flammer. Men et vindu i leiligheten var åpent sånn at slukningsarbeidet kunne starte umiddelbart. Det gjorde at brannen raskt ble slukket, sier politiets innsatsleder Gunn Beate Stendal til Stavanger Aftenblad.