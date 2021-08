Må betale 125.000 kroner i bot etter kjøretur

Mannen i 40-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Egersund tinghus.

Der forklarte han at hendelsen fant sted i forbindelse med at han var i en vanskelig situasjon, og at han angrer på det han gjorde.

Han forklarte også at han satt hjemme og drakk en sekspakning med øl, at han etter dette kjørte til et utested der han drakk to øl til. Etter dette kjørte han hjemover og stoppet i en busslomme etter nokså kort tid og ble pågrepet av politiet.

Kjøringen fant sted 7. juni i år og en blodprøve tatt av ham klokken 23.24 viste en promille på 1,51.

Det var en ansatt på utestedet som hadde varslet politiet. Ifølge vedkommende hadde mannen drukket et glass øl før han hadde tatt med seg et ølglass til bilen og kjørt fra stedet.

«Både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom. Retten finner at vilkårene for pådømmelse etter straffeprosessloven § 248 er til stede og at slik pådømmelse ikke er betenkelig. Siktede dømmes i samsvar med siktelsen», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at 21 dagers ubetinget fengsel var en passende straff.

På grunn av en betydelig inntekt ble han også dømt til å betale en bot på 125.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få sertifikatet tilbake.

