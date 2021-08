Skal ha skreket til sønnen at han skulle banke både ham, moren og hennes foreldre

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 56 år gammel mann fra Stavanger. Hendelsen skal ha funnet sted i familiens bolig 2. mars i fjor, omkring klokken 23.00. Her skal han ha opptrådt aggressivt og utagerende mot sin familie og skreket til sønnen at han skulle banke både ham, moren og hennes foreldre. Han skal deretter ha spurt sønnen om han skulle ringe politiet, og skal da ha sagt at politiet ikke er en dritt og at han skulle drepe familien i det sekundet politiet kom inn døren eller lignende.

Kort tid etter dette kom det flere politipatruljer til stedet. I forbindelse med at han ble påsatt håndjern skal han skal han ha kommet med trusler mot fem politibetjenter der han skal ha sagt «bare vent», «jeg skal ta dere» og «jeg skal drepe dere».

Saken skal opp i Stavanger tinghus 28. september i år.

