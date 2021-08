Kjørte bil til tross for at han hadde drukket alkohol tidligere på kvelden

Den 38 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus tidligere i sommer. 25. april i år, omkring klokken 02.55, kjørte han bil i Kannik i Stavanger. Da politiet foretok en utåndingsprøve på ham klokken 03.35 viste den en alkoholkonsentrasjon i luften på 57 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,14.

Sør-Rogaland tingrett kom til at 38-åringen hadde i hvert fall handlet grovt uaktsomt, om ikke også forsettlig, i lys av at han valgte å kjøre bil til tross for at han hadde drukket alkohol tidligere på kvelden.

I forbindelse med straffeutmålingen mente retten at det var skjerpende at kjøringen hadde funnet sted i sentrumsgater og at det framgår av anmeldelsen at politiet hadde reagert på kjøringen hans. Samtidig viste retten til at det ikke var noen opplysninger om faresituasjoner eller om det var mye trafikk eller folk ute om natten. I tillegg viste retten til hans uforbeholdne tilståelse og hans samtykke til å få saken pådømt som tilståelsesdom. Dette gjorde at retten valgte å følge politiets straffeforslag om å gi betinget fengsel i 18 dager.

Politiet har også foreslått at 38-åringen skulle dømmes til å betale en bot på 2000 kroner. Det mente retten var altfor lite, og viste til at selv om det var uklarheter omkring økonomien hans, måtte boten i hvert fall settes til 15.000 kroner.

Han ble også fradømt førerretten i 22 måneder regnet fra den 25. april i år. For å få førerkortet tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]