Kjørte etter at han hadde røykt to jointer

Den 40 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

25. mars i år, omkring klokken 12.35, kjørte han bil på Storhaug i Stavanger mens han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5. Kjøringen fant også sted uten at 40-åringen hadde gyldig førerkort.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse styrkes av de øvrige opplysninger i saken.

«På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt ved å kjøre så kort tid etter inntak av to jointer inneholdende cannabis», heter det i dommen.

I formildende retning la retten vekt på at kjøringen kun fant sted på en distanse på 12 til 14 meter i forbindelse med parkering, samt hans uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble fengsel i 18 dager og 5000 kroner i bot. Han mistet også førerretten for alltid.