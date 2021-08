Lånte forsvunnet mann fem millioner kroner og slo ham konkurs

Det var en privatperson som begjærte at en 24 år gammel mann fra Stavanger ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på fem millioner kroner med tillegg av renter som har sin bakgrunn i privat utlån til skyldner. Dette i henhold til avtaler/gjeldsbrev.

24-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tingrett og det er gjort flere forsøk på å få forkynt konkursbegjæringen for ham.

«Skyldners tidligere bostedsadresse (hos foreldre) ble oppsøkt av stevnevitnet. Verken far til skyldner eller hans bror kunne oppgi ny kontaktinformasjon til skyldner, men far opplyser at skyldner befinner seg i London, England», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at forkynning kunne utelates.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 23. september.

[ Spisested gikk konkurs ]

[ Utested gikk konkurs ]