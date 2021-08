Drakk halvannen øl, men kom til at det var dumt at han gjorde det

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 10. januar i år, omkring klokken 02.10 ble han stoppet av politiet i Verksgata i Stavanger. En utåndingsprøve tatt av ham viste en alkoholkonsentrasjon på 0,26 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,52.

23-åringen forklarte i retten at han samme kveld drakk halvannet glass med øl. Dette i forbindelse med at han var innom hos noen venner i Stavanger i forbindelse med at han skulle hente to av disse og kjøre dem hjem. Han forklarte også at han kjørte selv til stedet og det ble til at han selv også tok noe øl der før han skulle kjøre de nevnte gjestene hjemover mot Sola. Ifølge 23-åringen drakk han den omtalte ølen, men avsluttet drikkingen omkring en halvtime før han skulle kjøre.

Han forklarte også at da han skulle kjøre følte han seg i fin form til å kjøre bil, men erkjenner at det likevel var dumt. Han ble stoppet av politiet i bilen med de han skulle kjøre. På spørsmål fra politiet innrømmet han at han hadde drukket øl og måtte deretter blåse i måleapparatet. Deretter ble han tatt med av politiet for å blåse i et mer nøyaktig måleapparat.

Noe feil

Ifølge 23-åringen hadde han hatt en pastill i munnen under målingen og mente at det kunne være noe feil med denne. Retten derimot kom til at påvirkningsgraden harmonerte med den mengden 23-åringen har forklart at han har drukket, og at han skulle dømmes for forholdet.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at 23-åringen denne natten ble stoppet fordi han kjørte noe fort, og at på grunn av dette ville politiet sjekke ham.

Retten viste også til at kjøringen fant sted på vinterføre og i sentrumsgater på et tidspunkt hvor det normalt er en del folk på vei hjem fra byen, og at det var passasjerer i bilen.

I formildende retning la retten vekt på 23-åringens tilståelse og at saken har hatt noe liggetid. Dermed ble straffen satt til betinget fengsel i 16 dager og 10.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve på nytt, samt betale 3000 kroner i saksomkostninger.

