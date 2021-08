Byggefirma har gått konkurs

Det var firmaet GANK XVII AS som mandag var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Firmaet het tidligere Planken Bygg AS, men skiftet navn til GANK XVII AS i mars i år.

GANK XVII AS har drevet med oppføring av bygninger og har holdt til på Mariero i Stavanger. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 528.757 kroner og at firmaets aktiva har en anslått verdi på 220.862 kroner.

Firmaet omsatte for 5,1 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 157.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. I tillegg ble det lagt vekt på at betalingsvanskene ikke er av forbigående art. Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli holdt 8. oktober i år.

