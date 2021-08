Politiet fulgte etter mann og målte farten hans til 139 kilometer i timen

Mannen i 20-årene erkjente ikke straffskyld da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

4. mars i år, omkring klokken 21.20, kjørte mannen i nordgående retning på E 39. En politipatrulje jobbet kveldsskift i UP den aktuelle kvelden. De hadde plassert seg ved påkjøringsfeltet ved IKEA, og oppdraget deres var å følge med på trafikken og gjennomføre hastighetsmålinger.

Noe over klokken 21.00 ble patruljen oppmerksom på en svart BMW som kom kjørende forbi i tilsynelatende høy hastighet. Det ble derfor startet en måling av bilen. Underveis ble det foretatt to ytterligere målinger, men politipatruljen lyktes ikke med å ta igjen den aktuelle bilen. Etter å ha kommet til Eiganestunnelen satte den ene politibetjenten på en ny, fjerde gjennomsnittsfartsmåling. Denne viste at mannen hadde en gjennomsnittsfart på 139 kilometer i timen over en avstand på 2,8 kilometer. Fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Utenfor tunnelen havnet bilføreren bak en annen bil og i den påfølgende 60-sonen ble den tatt igjen av politipatruljen og stanset.

Føreren av bilen var overrasket over resultat, men erkjente opprinnelig straffskyld for å ha kjørt for fort.

I etterkant av dette har anført at politiets måling ikke kan være riktig eller at politiet har blandet hans bil med en annen bil.

Det mente ikke Sør-Rogaland tingrett og kom til at det var bevist at det var han som førte bilen. Retten kom også til at det ikke var grunn til å betvile at målingen var utført på korrekt vis – og at han skulle dømmes for forholdet.

Straffen ble ubetinget fengsel i 21 dager og han fikk også inndratt førerretten i 17 måneder. I tillegg må han ut med 3000 kroner i saksomkostninger.

