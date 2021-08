Var ute på handletur på Stokka mens han var påvirket av cannabis

Den 36 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble avholdt i Stavanger tinghus. Han har imidlertid erkjent de faktiske forhold når det gjelder kjøringen og også at han har røykt hasj sent kvelden før.

36-åringen ble stoppet av politiet 3. desember i fjor mens han var ute og kjørte på Øvre Stokkavei omkring klokken 20.25. En blodprøve av tatt kort tid senere viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

36-åringen har forklart til politiet at han hadde kjørt til Tasta for å kjøpe noen matingredienser. Da han ikke fant det han skulle ha kjørte han også til en butikk på Stokka – og at der var mens han kom kjørende på Stokka at UP gjenkjente ham fra en tidligere ruskjøring, noe som gjorde at de kom etter ham og stoppet ham.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at denne ruskjøringen fant sted bare en uke etter at han ble dømt til betinget fengsel i 14 dager for en annen ruskjøring.

Dermed kom retten til at straffen skulle settes til ubetinget fengsel i 45 dager. Han ble også dømt til å betale en bot på 15.000 kroner og mistet førerretten for alltid.

I tillegg må han også ut med 2000 kroner i saksomkostninger.

