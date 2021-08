Musikkfirma har gått konkurs

Det var firmaet Future Music AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Future Music AS har holdt til i Kvernevik og het tidligere J&B Music AS. Firmaet har drevet med produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak og omsatte i 2019 for 215.000 kroner.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art», heter det i kjennelsen.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 4. oktober.

[ Spisested gikk konkurs ]