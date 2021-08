Må betale 75.000 kroner i bot etter kjøretur

Kvinnen i 40-årene kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

20. februar i år, omkring klokken 21.55, kjørte hun bil på Eiganes til tross for at hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av henne omkring klokken 00.30 samme natt viste en promille på 1,52.

«Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder analyseresultat av blodprøve tatt av siktede ca. en halv time etter at kjøringen fant sted, som viste at hun da hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,52 promille. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet forsettlig», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager. Hun ble også dømt til å betale en bot på 75.000 kroner og mistet førerretten i to år.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]