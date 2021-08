Sju sjåfører fikk fartsbot da politiet hadde laserkontroll ved Åsen skole i Stavanger torsdag ettermiddag.

Høyeste hastighet ble målt til 55 kilometer i timen. Strekningen har 40-sone, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Samme dag hadde også politiet trafikkontroll ved Ganddal skole. Her fikk sju personer bot for mobilbruk under kjøring.

