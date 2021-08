Frisør slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 35 år gammel kvinne ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på skyldig moms på 243.034 kroner. I retten ble det fra Skatteetatens side vist til at beløpet er høyere enn i begjæringen, ettersom kravet også omfatter et misligholdt momskrav fra 1. termin i år.

Kvinnen har drevet en frisørsalong i Stavanger sentrum som et enkeltpersonforetak. Hun møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tinghus til tross for at konkursbegjæringen og innkallingen er lovlig forkynt for henne.

Hun opplyste til retten per e-post at hun ikke kunne komme på grunn av «family reasons», men det ble ikke gitt noen utdypende informasjon om fraværet. Retten kom til at det et ikke sannsynliggjort gyldig fravær og saken mot henne kunne fremmes.

Retten kom også til at det ikke er holdepunkter for at saksøkernes framstilling er uriktig og la denne til grunn.

«Det ble den 22.04.2021 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg og det foreligger en presumsjon for at skyldneren er insolvent, jf. konkursloven § 62. Retten legger etter dette til grunn at skyldneren er insolvent. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 18. oktober.

