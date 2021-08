Mann slått konkurs med 1,9 millioner kroner i gjeld

Det var Skatteetaten som begjærte at en 43 år gammel mann fra Stavanger ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.921.610 kroner i skyldig moms, forskuddsskatt, restskatt og tilleggsskatt.

43-åringen har drevet et enkeltpersonforetak innen finans og møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tinghus. Det har heller ikke vært mulig å få foretatt noen forkynnelse av rettsmøtet da 43-åringen ikke har hatt tilhold på de stedene han er registrert.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

«Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen fra retten.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede. Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 18. oktober.

