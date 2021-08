Lege skrev ut piller til seg selv og ruskjørte

Mannen i 30-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

27. juni 2019 var mannen ute og kjørte bil på Storhaug i Stavanger. Omkring klokken 21.40 ble han stoppet av politiet. Det var ikke noe å bemerke på kjøringen, men en blodprøve viste at han var påvirket av narkotiske tabletter og cannabis tilsvarende en påvirkningsgrad på over 1,2 i promille.

«Tiltalte er utdannet lege og hadde i juni 2019 autorisasjon til å foreskrive resepter – også til seg selv. Han har i retten forklart seg om at han over tid hadde skrevet ut medikamenter til seg selv med virkestoffer som nevnt i tiltaleposten, og at han inntok høyere doser enn hva han selv hadde foreskrevet. Han var i retten klar på at han trolig ikke ville ha fått foreskrevet av en annen lege tilsvarende forbruk som han inntok», heter det i dommen.

Tok tabletter

I juni i fjor var også mannen på en opplæringsvakt på en institusjon i distriktet. Her skaffet han seg tilgang til et medisindepot der han forsynte seg 15 narkotiske tabletter som skulle destrueres. Ifølge mannen meldte han fra om dette til sin overordnede dagen etter. Retten kom til at han skulle dømmes for dette, men viste også til at forholdet ikke hadde blitt oppdaget, dersom han selv ikke hadde meldt fra til lederen sin.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at han hadde innrømmet ruskjøringen umiddelbart, og saken var blitt svært gammel og en ikke ubetydelig liggetid hos påtalemyndigheten.

Dermed ble straffen fengsel i 24 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han mistet også førerretten i to år regnet fra den 27. juni 2019 og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

