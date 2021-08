Bilfirma slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Boski Design AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 298.301 kroner i skyldig moms med mer.

Boski Design AS har holdt til i Bergsagelveien i Hillevåg og har drevet innenfor bransjen vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler. Firmaet omsatte for 115.000 kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat på 36.000 kroner.

Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det aktuelle beløpet, samt å være insolvent. Retten la også til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble også vist til at det avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Dermed la Sør-Rogaland tingrett til grunn at Boski Design AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 18. oktober.

