27 førere fikk fartsbot, og én fikk beslaglagt førerkortet

Sør-Vest politidistrikt skriver på Twitter at det har blitt gjennomført to fartskontroller i forbindelse med «aksjon skolestart» onsdag.

Den ene kontrollen fant sted på Sandesletta i Sola. Ni førere fikk forenklet forelegg, og én fører fikk beslaglagt sitt førerkort grunnet oversteget antall prikker.

Høyeste hastighet ble målt til 62 km/t i 40-sonen.

Den andre fartskontrollen ble gjennomført i Åslandsbakken i Sandnes.

– Seksten forenklede forelegg ble utferdiget for hastighet, opplyser politiet, og legger til at høyeste fart målt i 40-sonen var 58 km/t.

I tillegg ble to forenklede forelegg utferdiget for håndholdt mobil under kjøring i Sandnes.