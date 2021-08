Var ute med hunden og endte i arresten

Mannen erkjente ikke straffskyld da saken tidligere i sommer var oppe i Stavanger tinghus.

Han forklarte at han 10. november i fjor gikk tur med hunden i Stavanger sentrum. I den forbindelse satte han seg ved et serveringssted der han drakk to glass med vin. Ifølge mannen husket han ikke mer etter dette. Retten kom likevel til at han måtte ha drukket mer enn dette og anslo mengden til mellom tre og seks enheter.

Sør-Rogaland tingrett la til grunn at han etter dette gikk til en kiosk i nærheten – og der ble det uro. En ansatt på stedet varslet politiet om at en mann nektet å betale for varer, samt at det ble bråk.

En politipatrulje dro til stedet og to politistudenter fikk i oppgave å ta hånd om mannen. En politibetjent snakket med den ansatte som forklarte at mannen nettopp hadde slått pleksiglasset på kassen over ende, slik at den ansatte hadde fått glasset i ansiktet.

Til tross for at politistudentene ba tiltalte om å bli på stedet, gikk han ut av kiosken. Utenfor var en annen politibetjent kommet til stede. Da han stilte seg i veien for tiltalte tok han tak i uniformen hans med begge hender og dyttet ham fra seg. Etter dette ble det et basketak mellom tiltalte og politibetjenten som endte med at tiltalte ble pågrepet, kjørt til legevakten og framstilt der, før han fikk overnatte i arresten.

Retten kom til at det ikke var bevist under enhver rimelig tvil om at han hadde handlet slik som beskrevet i kiosken. Dermed ble han frifunnet for dette tiltalepunktet. Samtidig kom retten til at han skulle dømmes for å ha dyttet politibetjenten.

Straffen ble 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Han må også betale 5000 kroner i saksomkostninger.

