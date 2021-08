Hadde jointer i bilen

23-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 10. april i år, omkring klokken 00.10 ble han stoppet av politiet mens han kjørte bil i Elvegata i Sandnes. I bilen hadde han blant annet fem ferdigrullede jointer med cannabis.

En blodprøve tatt av ham omkring en halvtime etter kjøringen viste også at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på 0,5.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 23-åringen hadde kjørt fra Vaulen til Sandnes, og at kjøringen fant sted natt til lørdag rundt midnatt – noe som er et tidspunkt hvor det er flere gående i Sandnes sentrum. Dermed kom retten til at kjøringen klart hadde et farepotensial. I tillegg kom retten til at det var skjerpende at han hadde kjørt rundt med de fem jointene.

Straffen ble betinget fengsel i 14 dager og en bot på 50.000 kroner. Han mistet også førerretten i ett år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

