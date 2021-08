Skal ikke ha stoppet for politiet da han var ute og kjørte motorsykkel

51-åringen fra Jæren må møte i Sandnes tinghus 14. september i år. Da må han blant annet svare for at han kjørte på Jæren mens han var påvirket av piller og amfetamin tilsvarende en promille tilsvarende en promille på over 1,2. Kjøringen skal ha funnet sted 2. august i fjor, omkring klokken 17.15.

12. juli i fjor, omkring klokken 20.00, skal han kjørt motorsykkel på Klepp. Der skal han ha unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gitt tegn om dette.

I forbindelse med begge kjøreturene skal han kjørt uten å ha gyldig førerkort.

23. august i fjor, omkring klokken 07.40, var han i Sandnes besittelse av 0,5 gram hasj og inntil to gram amfetamin.

[ Skal ha røykt hasj og slått kvinne i ansiktet ]