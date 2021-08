Skal ha valgt å svindle Nav grovt

Det er politiadvokat Cecilie Tonning som har tatt ut tiltale mot en 41 år gammel mann fra Sandnes.

Den lyder på at han i perioden fra 23. april 2018 til 21. april sendte meldekort til Nav der han ikke oppga alle timene han jobbet.

I den aktuelle perioden jobbet han i to firma, blant annet hos et firma som produserer mat. Ifølge tiltalen opplyste han at han hadde jobbet til sammen 465,5 timer til tross for at han faktisk hadde fått lønn for 1011 timer hos de to arbeidsgiverne.

Dette skal ha ført til at han fikk utbetalt 103.176 kroner som han ikke hadde krav på.

«Forholdet anses som grovt særlig hensett til beløpets størrelse samt at den er begått over lengre tid og ved flere anledninger», heter det i tiltalen.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 20. september i år.

