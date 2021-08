Mann bøyde hånden til kona slik at den brakk

Det voldelige samlivet ble avsluttet i slutten av i januar i fjor ved at kona flyttet inn på Krisesenteret i Stavanger. I februar i år gjenopptok de samlivet og begge har forklart at det går bedre med dem nå enn det gjorde i perioden som omhandler tiltalen.

Den lyder på at 39-åringen i perioden fra januar 2017 til 1. februar 2020 har vært voldelig mot kona.

Dette ved at han har ristet henne mens hun var gravid i 8. måned. Ved en anledning vinteren 2017/2018 slo han henne flere ganger i ansiktet. I perioden fra november 2018 til høsten 2019 stengte han henne inn på badet.

23. juni 2019 bøyde han hånden hennes hardt bakover mot armen, slik at hun ble påført brudd i hånden med tilhørende hevelse, blåmerker og smerter og funksjonsforstyrrelse over tid. Kort tid før 26. januar slo han henne i ansiktet slik at hun fikk merker av dette.

Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus, kom til at hendelsene hadde funnet sted i forbindelse med tilsynelatende harmløse verbale konflikter som har eskalert, og at både fornærmede og 39-åringen har bidratt i konfliktene.

Retten viste også til at fornærmede i retten har tonet ned noe av volden som har funnet sted, men kom til at forklaringen hun har gitt til politiet var den riktige.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på den lange perioden mishandlingen har vart.

Samtidig ble det også lagt noe vekt på at saken var blitt gammel uten at 39-åringen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen satt til ti måneders fengsel og han må også betale 15.000 kroner i saksomkostninger.