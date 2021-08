Fikk jente (14) til å gjøre ting på nettet

Den 20 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse for samtlige forhold i tiltalen da han tidligere i sommer møtte i Stavanger tinghus.

Ifølge tiltalen skal han ha fått fornærmede til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. Han var også tiltalt for å sendt fornærmede meldinger med seksuelt krenkende innhold, samt å ha skaffet seg framstillinger av seksuelle overgrep mot barn.

20-åringen og fornærmede kom i kontakt med hverandre på nettet i mars 2020. Fornærmede var da 14 år og fem måneder og 20-åringen var på dette tidspunktet 19 år og fire måneder. 20-åringen fikk da vite hvor gammel hun var. De bodde på hver side av landet og hadde aldri møtt hverandre tidligere, verken fysisk eller på nett.

Spesielt i juni og juli i fjor har det vært omfattende kontakte mellom den. På 20-åringens Facebook-side er det dokumentert 27.958 meldinger mellom dem i denne perioden.

Retten la til grunn at dialogen mellom dem bar preg av et kjærlighetsforhold mellom dem på nett der de sendte kjærlighetserklæringer og hjerter. De hadde også en dialog om at de ville møtes, samt seksualiserte tema.

Sør-Rogaland tingrett la også til grunn at 20-åringen påvirket fornærmede til å utføre seg seksuelle handlinger med seg selv ved å sende gjentatte meldinger til henne, der han også kom med instruksjoner på hvordan hun kunne gjøre dette.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 20-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i sju måneder.

Han ble også dømt til å betale 40.000 kroner i erstatning til fornærmede.

