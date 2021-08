Kjørte med 1,55 i promille på elscooter

Den 45 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han tidligere i sommer møtte i Stavanger tinghus.

17. september i fjor, omkring klokken 11.00 kjørte han en elscooter da han ble stoppet av politiet. En blodprøve tatt av ham samme dag viste at han hadde kjørt elscooteren med 1,55 i promille. Dermed kom retten at det var bevist at 45-åringen hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet grovt uaktsomt.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at han skulle dømmes til fengsel i 17 dager, samt en bot på 43.000 kroner.

Sør-Rogaland tingrett kom til at dette var noe for strengt.

«Retten viser til at det er tale om kjøring med av elscooter med relativt høy promille med det som er målt til minst 1,55 promille en time etter kjøringen. Det er ikke tvil om at kjøring med denne type elscooter rammes av de samme regler som ruspåvirket kjøring med motorvogn. Scooter har riktignok lavere skadeevne sammenlignet med annen motorvogn, og retten ser også at den har store likheter med elsparkesykkel – som endog har muligheter for større fart», heter det i dommen.

Retten kom til at utgangspunktet for kjøring med motorkjøretøy med så høy promille er ubetinget fengsel og bot.

Samtidig la retten vekt på at kjøringen hadde foregått over en kort strekning, 45-åringens uforbeholdne tilståelse og at det snart har gått ett år siden kjøringen fant sted.

Dermed ble straffe satt til ubetinget fengsel i 14 dager. Retten tok også hensyn til 45-åringens økonomiske situasjon og fastsatte boten til 25.000 kroner.

Han fikk også sperrefrist for erverv av førerrett i to år fra den 17. september i fjor.

