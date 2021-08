Politiloggen: Innbrudd, skyting med luftgevær og ruskjøring

Den første meldingen i politiloggen kom i 21-tiden, fredag kveld. Da hadde politiet fått melding om at noen ungdommer hadde skutt med luftgevær på flere vinduer i en leilighet i Havnegata i Sandnes.

En politipatrulje ble sendt til stedet for å undersøke forholdet. Det var skutt i stykker det ytterste glasset på tre vinduer. Etter undersøkelser på stedet ble tre gutter i 13–14 års alderen identifisert som gjerningspersoner. Politiet fikk kontakt med foreldrene og de mistenkte guttene. Luftvåpenet ble beslaglagt. Politiet oppretter sak på skadeverket.

Klokken 22.10 ble en mann, slutten av tenårene bortvist fra sentrum fordi han var beruset og laget bråk ved et utested i Haugesund. Rundt to timer senere ble også en mann i 40-årene pålagt å holde seg borte fra sentrum i Haugesund resten av natten, etter å ha kranglet med vakter på et utested.

Innbruddsalarm

Like før klokken 23.30 skriver politiet på Twitter at flere patruljer ble sendt til Gamle Forusveien i Stavanger etter en innbruddsalarm ble utløst fra en bedrift.

En av patruljene meldte kort tid etter ankomst at de har kontroll på en person som forsøkte å løpe fra stedet.

Ruskjøring av båt og bil

Natt til fredag fikk tre 18-åringer i distriktet beslaglagt sitt førerkort etter mistanke om kjøring i påvirket tilstand. Den ene var en mann som ble stoppet i Stavanger, han hadde hatt førerkortet en knapp uke. En kvinne fikk førerkortet beslaglagt i Sandnes, hun hadde hatt førerkortet en måneds tid. Den siste var en mann som ble stoppet i Haugesund, og han hadde hatt lappen i mindre enn et halvt år, opplyser politiet.

Politiet fikk også melding om kjøring i beruset tilstand i båt natt til fredag. En mann i 30-årene blir anmeldt etter Kystvakten stanset han og brakte han inn til politiet. Hendelsen fant sted ved Risøya i Haugesund.

Stjal bil

Klokken 03.34 fikk politiet melding om en mann som knuste et vindu i en parkert bil og kjørte vekk, i Bjaalands gate i Stavanger.

Bilen ble få minutter senere stanset på Strømsbrua. I bilen satt en person som politiet kjenner godt fra før, opplyser politiet på Twitter.

Mannen er i 40-årene, og mistenkes blant annet for bilbrukstyveri og kjøring i påvirket tilstand.