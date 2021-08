Frontkollisjon i 80-sone

Klokken 7.10, fredag morgen, rykket nødetatene ut til melding om frontkollisjon mellom to biler i Bernervegen på Nærbø.

En mann er fraktet til sykehuset med ambulanse med ukjent skadeomfang. Den andre føreren er fraktet til legevakten for sjekk.

Fartsgrensen på stedet er 80 km/t, opplyser politiet på Twitter.

Et kjørefelt var delvis sperret en periode. Like før klokken 9 melder politiet at de er ferdige på stedet og veien er åpen for alminnelig ferdsel.

Det er foreløpig usikkert hva som er hendelsesforløpet. Politiet oppretter sak.





