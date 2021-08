To unge gutter utsatt for overgrep på lekeplass i Stavanger

Begge de fornærmede er under 10 år gamle, skriver Stavanger Aftenblad.

Overgrepene skal ha skjedd på en lekeplass i tilknytning til en skole i Stavanger søndag.

En 39 år gammel mann er siktet for forholdet. Han har forklart at han blir tiltrukket av gutter i den alderen og at han denne dagen ikke klarte å styre seg. I fengslingsmøtet i Sør-Rogaland tingrett tirsdag, erkjente mannen at han tok på begge de fornærmede guttene.

Ifølge avisen er strafferammen for det alvorligste forholdet han nå er tiltalt for 10 års fengsel.

Den tiltalte mannen ble i 2018 dømt til 90 dagers fengsel for seksuelt overgrep mot en 12 år gammel gutt.

(©NTB)