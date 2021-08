Mann stjal og mishandlet ekskona

Den 45 år gamle mannen er tidligere dømt for vold mot ekskona. Han fikk den gangen fengsel i ett år og ni måneder, samt fire års forbud mot å ta kontakt med henne.

Etter soning av straffen i juli 2918 traff de to hverandre ved en tilfeldighet. 46-åringen beklaget da at han hadde vært voldelig mot henne og ga uttrykk for at han hadde lært av det som hadde skjedd. Fornærmede ble med 46-åringen hjem og overnattet hos ham. Neste dag overnattet 46-åringen hjemme hos fornærmede, hvor han etter hvert flyttet inn. Den andre natten 46-åringen overnattet hos fornærmede kom politiet. De var bevæpnet og hadde med seg en rambukk i tilfelle det ble nødvendig å bryte seg inn.

Da fornærmede ble tatt til side for en samtale bekreftet hun at 46-åringen var der etter hennes ønske. Etter en telefon til en politijurist besluttet politiet å ikke foreta seg noe mer angående 46-åringens tilstedeværelse.

Forholdet mellom det var bra fram til påsken 2019. Da oppsto det en diskusjon mellom dem og 46-åringen slo henne i pannen med gifteringen på slik at hun fikk blåmerker/kuler. I løpet av perioden fra 20. til 22. april utsatte han henne for ytterligere vold i form av slag og spark i ansiktet og kroppen. Han holdt også en pute foran ansiktet hennes slik at hun fikk vansker med å puste, knyttet en ledning rundt halsen hennes og strammet til. Han kom også med drapstrusler mot henne.

Volden ble avsluttet ved at politiet kom til stedet.

Sør-Rogaland tingrett kom også til at 46-åringen skulle dømmes for å ha stjålet en motorsykkel, samt to tyverier fra en elektrobutikk på Forus.

27. mars i fjor oppbevarte han også 244 gram amfetamin og 77 narkotiske tabletter. I februar i fjor importerte han også dopingmidler fra Ungarn.

Retten kom også til at han skulle dømmes for bæring av to kniver og for å ha kjørt motorsykkel mens han var påvirket av narkotika, samt kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Dermed kom retten til at hans skulle dømmes til fengsel i to år og fire måneder. Han ble også dømt til å betale fornærmede 100.000 kroner i oppreisningserstatning, samt fem års forbud mot å kontakte henne eller besøke henne.