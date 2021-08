Tok brorens bil og kjørte i cannabisrus

Natt til 11. januar i år tok den 28 år gamle mannen brorens bil og kjørte med denne fra Hundvåg til Stavanger, noe som er en strekning på i overkant av seks kilometer.

Ferden gikk over Bybrua til Storhaug før han til slutt, omkring klokken 01.50 ble stoppet i Breigata i Stavanger. Bakgrunnen for at han ble stoppet var at han brøt vikeplikten i krysset mellom Bergelandsgata og Stiftelsesgata, noe som ble observert av en politipatrulje. På spørsmål fra politiet sa han at han ikke hadde gyldig førerkort. Politiet kom til at han skulle mistenkes for å ha kjørt mens han var ruset. Han ble derfor tatt med til legevakten for blodprøvetaking. Disse viste i etterkant at han var påvirket av cannabis med en påvirkningsgrad tilsvarende en promille over 1,2 under kjøringen.

28-åringen forklarte i retten at han aldri hadde hatt førerkort og at han ikke følte seg påvirket da han kjørte. Han hevdet også at den siste gangen han hadde røykt hasj var to måneder forut for kjøringen. Det festet ikke retten lit til og kom til at det helt usannsynlig at røyking så lenge før kjøringen, ville gi en så høy påvirkning av cannabis som 28-åringen hadde i blodet.

«Retten er derfor sikker på at tiltalte røykte cannabis vesentlig tettere opp mot kjøringen enn det han har forklart», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at kjøringen skjedde over en strekning på seks kilometer sentralt i Stavanger, at han var alene i bilen og at kjøringen skjedde natt til en mandag.

«Selv på dette tidspunktet er det ikke uvanlig at det er en viss trafikk av kjørende og gående sentralt i Stavanger», heter det i dommen som konkluderte med at den høye påvirkningsgraden medførte at kjøringen var risikofylt.

Retten viste også til at dette ble underbygget av at 28-åringen ble observert mens han brøt vikeplikten.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager. Han må også betale en bot på 58.000 kroner og fikk to års sperrefrist på erverv av førerrett.

Han må også betale 1500 kroner i sakskostnader.