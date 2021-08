Ruskjørte for tredje gang

Den 44 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

16. mars i år, omkring klokken 18.10, kjørte han bil på Åsen i Stavanger mens han var påvirket av cannabis.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at dette var tredje gang han ble dømt for ruskjøring og at han også ble dømt for to tilsvarende forhold i 2017.

Samtidig ble det lagt noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen satt til fengsel i 36 dager. Han må også betale en bot på 3000 kroner og mistet førerretten for alltid.

