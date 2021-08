Kjørte i 135 km/t – tatt for å ha dyrket cannabis

Den 24 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Dermed kom retten til at han den 24. oktober i fjor hadde kjørt bil mens han var påvirket av cannabis. Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha vært i besittelse av 1,4 gram hasj samme dag og da politiet kom hjem til ham ble det funnet to cannabisplanter som retten mente ville ha gitt 60 gram røykbart materiale. Forut for 24. oktober i fjor importerte han også fem cannabisbrød.

Når det gjaldt ruskjøringen kom retten til at han hadde ført bilen med en påvirkningsgrad tilsvarende en promille på over 0,5.

«I forhold til skadeevnen ved kjøringen har retten notert seg anmeldelsen hvor det framgår at politiet ble oppmerksomme på siktede fordi han kjørte i en målt hastighet på 135 km/t på Motorveien, uten at sistnevnte forhold er fulgt opp av politiet, noe retten velger å ikke kommentere utover å bemerke det. Han skal selvsagt ikke straffes for dette. Men retten kommer ikke unna det forhold at veitrafikkloven tredje ledd angir at det i tillegg til graden av påvirkning, skal tas særlig hensyn til hvilken fare kjøringen har medført», heter det i dommen.

Bevismessig betydning

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at 24-åringens tilståelse hadde en klar bevismessig betydning når det gjaldt besittelse av hasj og dyrking av cannabisplantene.

Retten la også vekt på at saken var fra i fjor, at den har hatt noen måneder liggetid og at saken har medført store jobbmessige konsekvenser for 24-åringen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 25 dager og at han må betale 35.000 kroner i bot.

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes til førerkortbeslag. I den forbindelse ble det vist til at førerkortet hans ikke har vært beslaglagt etter kjøringen og også i hele perioden etter at blodprøveanalysen forelå, noe retten mente var uheldig.

Dermed kom retten til at han nå skulle dømmes til tap av førerrett i fire måneder fra dommen er rettskraftig.

