Hadde 128 gram marihuana

18-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus. Retten la til grunn at han torsdag 4. februar i år oppbevarte 128 gram marihuana i en bolig i Stavanger. Retten la også til grunn at denne dagen brukte han også narkotika.

Retten la til grunn at straffenivået for denne mengden narkotika lå i grenselandet mellom betinget og ubetinget fengsel. 18-åringen forklarte i retten at marihuanaen var til eget bruk og at den skulle deles av flere ikke navngitte personer. I formildende retning la retten også vekt på hans tilståelse. Dermed ble straffen satt til fengsel i 24 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale en bot på 3000 kroner.

