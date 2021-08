Klabb og babb på byen etter at broren urinerte i blomsterpotte

16. mai i fjor var 24-åringen på byen sammen med broren og to venner. Ifølge 24-åringen hadde han drukket mye og har selv beskrevet seg som full. Etter å ha vært på et utested ble de stanset av en politipatrulje i Skansegata og bakgrunnen for det var at broren hadde tisset i en blomsterpotte.

Ifølge 24-åringen hadde noen i følget kommet med ukvemsord og kommentarer til politiet, og disse prøvde å roe ned situasjonen. Han forklarte også at han kun ønsket å gå hjem, men at han fikk beskjed av politiet om at han ikke fikk lov til å gå.

En politibetjent forklarte i retten at de ble oppmerksomme på en person som urinerte. Politiet ble også oppmerksomme på tre personer like ved og for politiet så det ut som om disse skulle slåss. Da politiet tok kontakt med dem sa de at de bare lekesloss og at politiet ikke skulle bry seg. Ifølge politiet kom de med ukvemsord mot dem, og 24-åringen framsto som ruset og aggressiv, blant annet ved at han rettet et par i retning av en politibetjent. Det førte til at politiet opplevde situasjonen som truende og tilkalte forsterkninger.

Prøvde å forlate stedet

Mens politiet prøvde å avklare situasjonen, forsøkte 24-åringen å forlate stedet. Han fikk da beskjed om at skulle bli værende. Til tross for dette prøvde 24-åringen flere ganger å gå. Den siste gangen tok en politibetjent tak i armen hans.

Da satte 24-åringen seg ned og knyttet føttene rundt politibetjenten. Han tok deretter tak i kragen hans, la hendene i kryss og strammet til. Ifølge politibetjenten var han nødt til å bruke makt for å få 24-åringen til å slippe grepet. 24-åringen ble etter dette innbrakt i arresten. Ifølge politiet var han da amper og virket som han hadde lyst til å slåss.

Sør-Rogaland tingrett kom til 24-åringen skulle dømmes for vold mot politibetjenten. Straffen ble ubetinget fengsel i 21 dager og han ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

